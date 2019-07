Liga 1: Mediasul se impune la Sibiu

Ziare.

com

Mediesenii au castigat pe terenul lui Hermannstadt cu scorul de 2-0 la capatul unei partide pe care gazdele au terminat-o in dubla inferioritate.Prima repriza a fost una in care sibienii au avut marile ocazii, dar au si platit, Cordea fiind eliminat in prelungiri dupa o talpa aplicata pe tibia lui Nelut Rosu.Partea secunda a inceput practic de la 0-1, Marius Constantin transformand un penalti acordat destul de usor dupa o interventie asupra lui Cretu.Chamed a dus scorul la 2-0 in minutul 71, iar Dalbea a fost si el eliminat de la Hermannstadt pentru cumul de cartonase galbene.: Novo - Matel, Dandea, Luchin, Tatar - Cordea, Dumitriu, Dalbea, Caiado - Buzan, TsoumouRezerve: I. Stoica, Petrescu, Yazalde, Debeljuh, Blanaru, Pereira, SinteanAntrenor: Costel Enache: Plesca - V. Cretu, M. Constantin, I. Larie, Cikarski - Droppa, N. Rosu - Ely Fernandes, D. Olaru, Draghici - S. BusRezerve: Batista, Chamed, Sanoh, R. Popa, Romeo, Ciocan, PleascaAntrenor: Edward IordanescuArbitru: Sebastian ColtescuM.D.