Liga 1: Remiza la Clinceni in primul meci al zilei de miercuri

Ziare.

com

Petrescu a deschis scorul pentru oaspeti, in minutul 57, dupa o centrare a lui Yazalde.Ilfovenii au restabilit egalitatea tarziu, in minutul 89, cand Vojtus a finalizat din apropiere in urma unei actiuni superbe a lui Ion.In clasamentul Ligii 1, Clinceni ocupa locul 11, cu 18 puncte, iar Hermannstadt se afla pe locul 13, cu 15 puncte.Valceanu - Matei, Rauta, Patriche, Parvulescu - Cebotaru - Merloi, Sut, Deretti, Buziuc - Vojtus.Ilie Poenaru.Cristiano - Luchin, Viera, Stoica, Oprut - Romario, Rimane, Dumitriu - Voda, Petrescu, Busu.Eugen Neagoe.Ionut Coza.I.G.