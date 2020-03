Liga 1: Rezultatele complete inregistrate in etapa a doua din play-off-ul/play-out-ul Ligii 1 si clasamentele

Ziare.

S-au marcat doar doua goluri si am avut parte de doua remize:(Pascanu '90 / Viera '59)min.90 - Pascanu (Voluntari) aduce egalarea cu o scarita eleganta.min.59 - Viera (Hermannstadt) inscrie cu capul dupa un corner.CRONICA: Dinamo pierde inca un loc in clasament dupa egalul de la Voluntari CRONICA: CFR Cluj a calcat stramb In primele meciuri ale etapei s-au inregistrat urmatoarele rezultate:Astra - FC Botosani 1-0FCSB - U Craiova 4-1Academica Clinceni - FC Viitorul 2-3Poli Iasi - Dinamo 1-0Chindia Targoviste - Sepsi OSK 1-1Dupa aceasta runda, clasamentele se prezinta astfel:1. CFR Cluj 30p---------------2. FCSB 26p3. Craiova 26p---------------4. Astra 24p5. Botosani 24p6. Gaz Metan 23pLocul 1 din play-off se califica in Liga Campionilor, in timp ce locurile 2 si 3 se califica in Europa League.1. Viitorul 24p2. Sepsi 19p3. Hermannstadt 17p4. Dinamo 17p5. Poli Iasi 15p----------------6. Clinceni 14p----------------7. Chindia 14p8. Voluntari 12pLocul 6 din play out merge la baraj cu locul 3 din Liga 2.Locurile 7 si 8 din play out retrogradeaza.I.G.