Liga 1: Rezultatele inregistrate in meciurile de vineri

In primul meci al rundei, disputat la Targoviste, gazdele au fost invinse surprinzator de "lanterna rosie", in timp ce CFR Cluj si Viitorul au incheiat la egalitate.(Ionita '83/ Gheorghe '8, '90+3)min.90+3 - Tira marcheaza in prelungiri dupa un prim sut respins de portarul gazdelor.min.83 - Ionita egaleaza cu capul dupa un corner.min.8 - Gheorghe primeste excelent pe culoar de la Capatana si deschide scorul.CRONICA: Surpriza in primul meci din penultima etapa a Ligii 1 CRONICA: CFR Cluj face un nou pas gresit in Liga 1 Celelalte meciuri din cadrul etapei a 25-a a Ligii 1:14:30 Academica Clinceni - Gaz Metan Medias20:00 Poli Iasi - Universitatea Craiova17:00 Sepsi Sf.Gheorghe - FC Botosani20:00 Dinamo - FCSB20:00 Hermannstadt - Astra GiurgiuI.G.