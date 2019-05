Liga 1: Rezultatele inregistrate in ultima etapa, clasamentul final si echipele calificate in cupele europene

Ziare.

La Giurgiu, Astra a invins-o cu 3-2 pe Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un joc lipsit de miza.Golurile intalnirii au fost marcate de Mrzljak (min.13), Balaure (min.27) si Moise (min.63) pentru gazde, respectiv Tandia (min.43) si Erico (min.90+2 - autogol) pentru oaspeti.In celelalte meciuri ale etapei, Viitorul s-a impus la Craiova cu 2-1, iar FCSB a invins-o pe CFR Cluj, scor 1-0.Clasamentul final al play off-ului Ligii 1:1. CFR Cluj 50 puncte---------------------2. FCSB 48p3. Viitorul 39p---------------------4. U Craiova 36p5. Astra 27p6. Sepsi 20pCFR Cluj va fi echipa care va reprezenta Romania in sezonul 2019/2020 al Ligii Campionilor, incepand cu primul tur al preliminariilor.In preliminariile Europa League si-au asigurat prezenta FCSB si Viitorul.Ultima reprezentanta a Romaniei in sezonul urmator al cupelor europene va fi decisa dupa disputarea finalei Cupei Romaniei, in care se intalnesc Viitorul si Astra.In cazul in care va castiga Viitorul, atunci U Craiova va merge in preliminarii Europa League. In situatia in care se vor impune giurgiuvenii, atunci Astra va evolua sezonul viitor in Europa League.I.G.