Liga 1: Rezultatele meciurilor de sambata

Hermannstadt a invins-o pe Poli Iasi, in timp ce CFR Cluj s-a impus lejer pe terenul ultimei clasate, FC Voluntari.(Romario '12)min.21 - Platini (Poli Iasi) a primit cartonasul rosu direct pentru o intrare violenta asupra lui Cordea.min.12 - Romario (Hermannstadt) deschide scorul cu un sut deviat.(Susic '5, Culio '14 - penalti, Deac '37)min.90+2 - Camora (CFR Cluj) isi trece numele pe tabela de marcaj cu un sut din interiorul careului.min.37 - Deac (CFR Cluj) duce scorul la 3-0 pentru oaspeti cu o executie superba.min.14 - Emmanuel Culio (CFR Cluj), aflat la ultimul sau meci in Romania, inscrie dintr-o lovitura de la 11 metri.min.5 - Susic (CFR Cluj) primeste in careu de la Rondon si marcheaza pe sub portar.Joi, FC Botosani a invins-o pe Dinamo , iar in meciurile programate vineri, Astra Giurgiu n-a avut emotii cu Academica Clinceni , iar Gaz Metan Medias a castigat la limita disputa cu Viitorul In ultimele meciuri ale etapei, programate duminica, se vor intalni Sepsi Sf. Gheorghe - Chindia Targoviste (ora 16:45) si FCSB - Universitatea Craiova (ora 20:00).I.G.