Liga 1: Un nou pas gresit pentru Edi Iordanescu si Gaz Metan Medias

In minutul 61, Dumitriu a deschis scorul cu o reluare de la aproximativ 12 metri, dupa o centrare foarte buna din partea stanga a lui Busu.Gazdele au restabilit egalitatea peste numai 6 minute, cand Olaru l-a invins pe Novo cu o lovitura de cap de la 15 metri.Trupa lui Edi Iordanescu continua, astfel, forma slaba, in ultimele 7 etape inregistrand doar o victorie!In clasamentul Ligii 1, mediesenii ocupa locul 4, cu 23 de puncte, in timp ce rivala din Sibiu se afla pe pozitia a 12-a, cu 13 puncte.Plesca - Pleasca, Popa, Larie, Velisar - Droppa, Fofana, Chamed - Olaru, Bus, Dumitru.Edi Iordanescu.Novo - Tatar, Viera, Luchin, Oprut - Petrescu, Dalbea, Offenbacher - Voda, Debeljuh, Busu.Eugen Neagoe.George Gaman.I.G.