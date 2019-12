Liga 1: Universitatea Craiova s-a chinuit cu lanterna rosie

Ziare.

Oltenii s-au impus cu 2-1, dupa un gol marcat in minutul 89 de fostul fundas al lui FCSB, Mihai Balasa.Oaspetii, cu doar 8 puncte stranse in acest sezon, au marcat primii, prin Papazoglou, in minutul 54, dupa o pasa excelenta a lui Vlad.Egalarea Craiovei a venit peste 20 de minute, cand Cicaldau a executat excelent o lovitura libera de la aproximativ 22 de metri.Apoi, cu un minut inainte de finalul timpului regulamentar, Balasa a punctat cu capul in urma unui corner executat de Mihaila.Cu aceasta victorie, trupa lui Victor Piturca ajunge la 37 de puncte si urca pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, la trei puncte distanta de prima clasata, Astra Giurgiu, care are insa un meci mai putin disputat.Popescu - Matel, Balasa, Ferreira, Bancu - Zakaric, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Nitu, Mihaila.Victor Piturca.Rimniceanu - Struna, Rodriguez, Armas, Vlad - Gheorghe, Gorobsov, Laidouni - Costin, Papazoglou, Capatana.Cristiano Bergodi.Robert Dumitru.I.G.