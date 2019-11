Liga 1: Victorie la scor pentru Universitatea Craiova

Ziare.

3-0 a fost scorul cu care formatia antrenata de Victor Piturca s-a impus.Nicusor Bancu a deschis scorul in minutul 39, dupa o actiune individuala de toata frumusetea.In partea secunda, Cicaldau a dus scorul la 2-0 cu capul, in urma unei centrari din partea dreapta a lui Zakaric.Scorul final a fost stabilit de un autogol al lui Viera, in minutul 76.Cu aceasta victorie, Craiova urca pe locul 2 in clasamentul Ligii 1, cu 31 de puncte, la egalitate cu Astra, dar cu un golaveraj mai bun.Hermannstadt ramane pe penultimul loc, cu doar 14 puncte stranse in primele 17 etape ale sezonului.Popescu - Matel, Balasa, Ferreira, Bancu - Qaka, Cicaldau, Zakaric - Barbut, Nitu, Baiaram.Victor Piturca.Nov - Luchin, Viera, Stoica, Oprut - Dumitriu, Taira, Offenbacher - Caiado, Debeljuh, Buzan.Eugen Neagoe.Marian Barbu.I.G.