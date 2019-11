Liga 1: CFR Cluj zdrobeste Chindia inaintea meciului decisiv din Europa League

CFR Cluj - Chindia Targoviste 4-0

4-0 a fost scorul final al intalnirii, ardelenii descatusandu-se dupa pauza.Itu a deschis scorul in Gruia inca din minutul trei, atunci cand a profitat de o gafa uriasa a portarului Aioani. Acesta a pasat direct la adversar, care a sutat din afara careului fara sperante pentru internationalul de tineret.Bordeianu a dublat avantajul campionilor cu 20 de minute inainte final, si el beneficiind de o eroare defensiva a jucatorilor Chindiei.Dupa ce fundasii oaspetilor n-au reusit sa respinga un balon usor, Bordeianu a punctat cu un sut din interiorul careului.Tot el a marcat pentru 3-0 cu un sut de la 18 metri, iar Camora a "inchis tabela" sutand plasat din interiorul careului.CFR Cluj castiga un meci important si asteapta acum cu incredere duelul pentru primavara Europa League.Min.90+2 Finalul partidei.Min.87 GOL CFR! Camora inscrie si el cu un sut plasat la coltul lung!Min.79 GOL CFR! Bordeianu reuseste "dubla" cu un sut din afara careului!Min.71 GOL CFR! Bordeianu inscrie cu un sut plasat, din interiorul careului, dupa o gafa a aparatorilor Chindiei!Min.3 GOL CFR! Itu deschide scorul cu un sut de la 20 de metri dupa ce portarul Chindiei i-a pasat fara sa vrea.Min.1 Incepe partida!Arlauskis - Susic, Vinicius, Boli, Camora (C) - Itu, Bordeianu, Culio - Deac, Omrani, CostacheREZERVE: Fernandez, Burca, Luis Aurelio, Paun, Petrila, Rondon, TraoreANTRENOR: Dan Petrescu : Aioani - Martac (C), Benga, Leca, Neciu - Negut, Rata, Bic, Burlacu - Cherchez, DumiterREZERVE: Moldovan, Pitian, Dumitrascu, Novac, Mihai, Yameogo, FloreaANTRENOR: Viorel Moldovan Arbitru: Iulian Calin (Arges)M.D.