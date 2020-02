LIVE ACUM Liga 1: CFR Cluj - Viitorul Constanta

20:00 CFR Cluj - Viitorul Constanta 0-0

Ziare.

com

(Ionita '83/ Gheorghe '8, '90+3)min.90+3 - Tira marcheaza in prelungiri dupa un prim sut respins de portarul gazdelor.min.83 - Ionita egaleaza cu capul dupa un corner.min.8 - Gheorghe primeste excelent pe culoar de la Capatana si deschide scorul.CRONICA: Surpriza in primul meci din penultima etapa a Ligii 1 Meciurile vor fi televizate de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.I.G.