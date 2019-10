Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

FC Botosani - Sepsi 1-1

CSU Craiova - Poli Iasi 1-1

Gaz Metan - Academica Clinceni 2-1

FCSB - Dinamo 1-1

Viitorul - CFR Cluj 3-1

Voluntari - Chindia Targoviste 0-1

Astra Giurgiu - Hermannstadt 0-0

Derbiul rundei a fost castigat de Viitorul lui Gica Hagi , dobrogenii reusind sa invinga campioana CFR Cluj Iata rezultatele complete:Clasamentul este condus in continuare de CFR Cluj, numai ca ardelenii sunt acum la egalitate de puncte cu echipa care i-a invins in acest derbi 1. CFR Cluj 24 puncte2. FC Viitorul 24p3. U Craiova 23p4. Gaz Metan Medias 21p5. Poli Iasi 18p6. FC Botosani 16p7. Astra Giurgiu 16p8. Sepsi OSK 15p9. Chindia Targoviste 15p10. FCSB 15p11. Dinamo 14p12. Hermannstadt 11p13. Academica Clinceni 9p14. FC Voluntari 9pTopul golgheterilor Ligii 1 este condus de Gabi Iancu, de la Viitorul, cu sapte reusite in aceste prime 12 runde.M.D.