Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Hermannstadt - Voluntari 0-0

Dinamo - Gaz Metan Medias 2-0

CFR Cluj - Universitatea Craiova 2-0

Academica Clinceni - Viitorul 0-0

Sepsi OSK - Astra Giurgiu 2-3

Chindia Targoviste - FCSB 1-2

Politehnica Iasi - FC Botosani 0-3

Ardelenii s-au impus in derbiul cu Universitatea Craiova si au profitat de pasul gresit facut de cei de la Viitorul , care s-au impiedicat de Clinceni.Iata rezultatele complete:Clasamentul este condus de campioana ultimelor doua sezoane, CFR Cluj, care are un avans de doua puncte in fata celor de la Viitorul:1. CFR Cluj 27 puncte2. Viitorul 25p3. CSU Craiova 23p4. Gaz Metan Medias 21p5. FC Botosani 19p6. Astra 19p7. Poli Iasi 18p8. FCSB 18p9. Dinamo 17p10. Sepsi 15p11. Chindia 15p12. Hermannstadt 12p13. Academica Clinceni 10p14. FC Voluntari 6pGabi Iancu, de la Viitorul, conduce in clasamentul golgheterilor cu 7 reusite in acest sezon.M.D.