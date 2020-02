Rezultatele complete inregistrate in ultima etapa a sezonului regulat din Liga 1

Voluntari - Hermannstadt 2-0

FCSB - Chindia Targoviste 1-1

Viitorul - Clinceni 0-0

Gaz Metan - Dinamo 1-0

Astra - Sepsi OSK 2-2

CSU Craiova - CFR Cluj 0-2

Formatia lui Marius Croitoru a invins-o cu 2-1 pe Poli Iasi si a urcat pe locul 3 in clasament, peste FCSB.

min.30 - Omoh (Poli Iasi) deschide scorul dupa o actiune superba, incheiata cu un sut in vinclu de la peste 20 de metri.

min.47 - Keyta (Botosani) egaleaza cu un sut din interiorul careului.

min.55 - Botosani trece in avantaj dupa golul lui Dugandzic, venit in urma unui corner.

In aceasta etapa s-au mai inregistrat urmatoarele rezultate:

Voluntari - Hermannstadt 2-0

FCSB - Chindia Targoviste 1-1

Viitorul - Clinceni 0-0

Gaz Metan - Dinamo 1-0

Astra - Sepsi OSK 2-2

CSU Craiova - CFR Cluj 0-2

Clasamentul la finalul sezonului regulat al Ligii 1:

1. CFR Cluj 52p
--------------
2. U Craiova 46p
3. Botosani 45p
--------------
4. FCSB 44p
5. Gaz Metan 43p
6. Astra 42p
-------------------------
7. Viitorul 40p
8. Dinamo 34p
9. Sepsi 33p
10. Chindia 25p
11. Hermannstadt 25p
--------------
12. Poli Iasi 22p
--------------
13. Clinceni 22p
14. Voluntari 20p

Odata cu terminarea meciurilor din sezonul regulat, echipele de pe locurile 1-6 merg in play-off, iar cele de pe locurile 7-14 se vor duela in play-out.