Rezultatele inregistrate duminica in Liga 1

FC Botosani - CFR Cluj 2-1

Astra - Universitatea Craiova 1-0

Ziare.

com

In primul dintre ele, campioana si liderul CFR Cluj a pierdut la Botosani, in timp ce in cel de-al doilea Astra a trecut Universitatea Craiova si a urcat pe primul loc in clasament Iata rezultatele de duminica:Min.71 Mihai Roman inscrie pentru Botosani cu o spectaculoasa lovitura de cap, din plonjon!Min.21 Pereira egaleaza cu o lovitura de cap simpla, din careul mic!Min.14 Askovski deschide scorul cu un sut deviat, dupa o faza incalcita!Min.50 Alibec deschide scorul din pasa lui Budescu!Etapa cu numarul 20 se va incheia luni cu doua dispute interesante:18:00 Sepsi OSK - Academica Clinceni20:30 FC Voluntari - Viitorul