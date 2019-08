Rezultatele inregistrate vineri in Liga 1

Ziare.

com

Hermannstadt a reusit sa treaca de cei de la Academica Clinceni cu un gol inscris in prelungiri, iar Dinamo s-a facut din nou e ras, pierzand in fata Chindiei Targoviste.Iata rezultatele de vineri:Hermannstadt - Academica Clinceni 2-1Au marcat: Patriche '3 - autogol, Debeljuh '90+5/ Vojtus '81Chindia Targoviste - Dinamo 3-2Au marcat: Negut '19, Leca '45+3, Cherchez '65/ Montini '54, Nistor '82Celelalte partide din aceasta etapa se vor disputa sambata, duminica si luni, toate fiind transmise in direct pe Ziare.com.