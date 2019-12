Surpriza in Liga 1: Dinamo pierde pe teren propriu

Ziare.

Dupa o prima repriza mediocra, partea a doua a fost extrem de diputata, insa a fost marcata de o eroare incredibila a arbitrului Iulian Calin.In minutul 47, Sorescu a tras spre poarta lui Sepsi, insa Bouhenna a raspins mingea cu mana de pe linia portii. "Centralul" n-a vazut si a lasat jocul sa continue.Scorul a fost deschis de Dinamo in minutul 61, cand Nistor a inscris cu un sut din centrul careului.Nistor avea sa fie, insa, inger si demon pentru "caini", fiind eliminat in minutul 72, dupa ce a vazut cel de-al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu.Apoi, in decurs de doar trei minute (76 si 78), oaspetii au punctat de doua ori prin Karanovic si au produs surpriza in Soseaua Stefan cel Mare.Dinamo a ratat astfel sansa de a urca pe un loc de playoff, ramanand pe pozitia a 8-a, cu 28 de puncte.Sepsi urca pe locul 9 in clasamentul Ligii 1, cu 25 de puncte.Piscitelli - Ciobotariu, Puljic, Popescu, Corbu - Mrzljak, Filip - Sorescu, Nistor, Mihaiu - Perovic.Dusan Uhrin Jr.Niczuly - Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Stefan - Fulop, Vasvari, Deaconu - Dal-Andrezly, Carnat, Stefanescu.Leo Grozavu.Iulian Calin.I.G.