Viitorul castiga in prelungiri un meci in care Hagi a fost eliminat

Constantenii au marcat de doua ori in inferioritate numerica si o egaleaza pe CFR Cluj in fruntea clasamentului Ligii 1, ambele avand cate 21 de puncte.Oaspetii au deschis scorul in minutul 39, prin Adrian Balan, dintr-o lovitura de la 11 metri.La 9 minute de la startul reprizei secunde, constantenii au ramas in inferioritate numerica, fundasul stanga olandez de Nooijer fiind eliminat dupa ce-a vazut cel de-al doilea cartonas galben.Iesenii au avut apoi mai multe ocazii importante, insa de inscris au facut-o gazdele. Mai intai, in minutul 80, prin Achim, dintr-un penalti.In minutul 84, Gica Hagi a fost trimis in tribune, dupa o cearta cu arbitrul secund.Golul victoriei a fost reusit in primul minut al prelungirilor de brazilianul Rivaldinho.Cabuz - Boboc, Artean, Iacob, de Nooijer - Ciobanu, Achim, Casap - Iancu, Rivaldinho, Houri.Gheorghe Hagi.Tarnovanu - Gallego, Frasinescu, Diallo, Radu - Mihalache, Loshaj - Platini, Passaglia, Horsia - Balan.Mihai Teja.Adrian Comanescu.I.G.