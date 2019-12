Viitorul lui Hagi pierde pe terenul inghetat de la Botosani

Botosani - Viitorul 1-0

Scorul final a fost 1-0, unicul gol fiind inscris de Ongenda din penalti.Partida a inceput cu o mica intarziere, organizatorii reusind cu greu sa degajeze suprafata de joc de zapada cazuta in ziua meciului, asta desi ar fi trebuit ca instalatia de incalzire a gazonului sa functioneze.Rezultatul interventiei cu lopata a fost suficient pentru ca brigada de arbitri sa accepte inceperea partidei, insa gazonul n-a fost nici pe departe potrivit pentru fotbal.Sigurul gol a fost inscris in prima repriza, dintr-un penalti scos de Roman dupa un faul imprudent al portarului Cabuz.Ongenda a marcat, insa francezul n-a mai rezistat pe teren decat cateva minute, fiind apoi schimbat dupa ce s-a accidentat.Viitorul pierde la Botosani si face un nou pas gresit in lupta pentru play-off.Min.90+3 Finalul partidei!Min.17 GOL BOTOSANI! Ongenda deschide scorul din penalti!Min.1 Fluier de start in acest meci!20:30 - Debutul partidei este amanat cateva minute. Organizatorii incearca sa degajeze terenul de zapada.: E. Pap - Patache, Harut, Chindris, Tiganasu - Papa, Rodriguez - Ashkovski, Ongenda, M. Roman I - OfosuRezerve: Hankic, Keyta, Ebenhofer, Kolesovs, Moussa, Andronic, HolzmannAntrenor: Marius Croitoru: Cabuz - Mladen, Tiru, Ghita, De Nooijer - Artean, V. Achim, Iacob - Houri - Rivaldinho, L. MunteanuRezerve: Buzbuchi, Dulca, C. Matei, Pitu, Calcan, Ciobanu, BobocAntrenor: Gheorghe HagiM.D.