Accidentare stupida pentru un fotbalist din Liga 1: S-a taiat intr-o bucata de gresie!

Mihai Velisar, jucatorul celor de la Gaz Metan Medias, s-a taiat destul de urat la picior intr-o bucata de gresie!International de tineret, Velisar s-a accidentat marti seara dupa o sedinta de pregatire chiar in sala in care jucatorii Mediasului ajung pentru refacere, dupa cum scrie DigiSport Nu este inca deloc clar cum a "reusit" sa se taie atat de grav sau de ce se afla o bucata de gresie ascutita in sala de refacere a Mediasului.In aceste conditii, sunt sanse infime ca fotbalistul sa poata fi utilizat de Edi Iordanescu in duelul cu FCSB , de vineri seara.