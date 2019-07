Antrenor de Liga 1 pentru Steaua: Iata cu cine s-ar fi inteles "militarii" - surse

Ziare.

Sefii gruparii "militare" ar fi ajuns la un acord cu Adrian Falub pentru preluarea echipei dupa demisia lui Marius Lacatus Falub a fost preferat de pe o lista de potentiali tehnicieni pe care s-au mai aflat Daniel Oprita, Rica Neaga sau Basarab Panduru "S-a facut o analiza si am ajuns la el in primul rand datorita rezultatelor pe care le-a avut. Este un antrenor cu experienta, care stie ce inseamna sa promovezi o echipa din Liga 3 in Liga 2, respectiv din Liga 2 in Liga 1 . Am pus la punct toate aspectele, inclusiv lotul de jucatori . El se va ocupa si de aducerea unor jucatori. Suporterii cred ca trebuie sa aprecieze seriozitatea domnului Falub. Vineri va ajunge la Bucuresti, el acum este la Cluj. Ne-am pus de acord, in mod normal nu mai poate interveni nimic", a spus comandantul Stelei, Pompiliu-Bixi Mocanu, pentru ProSport Obectivul lui Falub va fi promovarea in Liga 3, asta daca nu cumva Steaua va reusi sa ocoleasca criteriul sportiv."Ros-albastrii" au solicitat FRF inscrierea in sezonul urmator al Ligii 3 bazandu-se pe articolul de regulament care permite cluburilor cu formatii in Liga Elitelor sa inscrie o echipa si in al treilea esalon valoric.Nu se stie cand va decide Federatia daca Steaua va fi primita in Liga 3 sau nu.