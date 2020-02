Antrenorii Vintila si Uhrin au surprins la derbiul Dinamo - FCSB. Ce modificari au facut in cele doua ofensive din "primul 11"

Ziare.

Ambii antrenori au surprins cu cateva modificari facute in linia de atac. La gazde, Uhrin a surprins prin introducerea in primul 11 a lui Moldoveanu, desi asteptat sa apara titular pe National Arena era Mihaiu (doar rezerva in aceasta seara).De partea cealalta, Vintila il va folosi pe Dennis Man ca numar 9, in absenta lui Gnohere, doar pe banca. El a decis sa nu il mai foloseasca pe acest post pe Florin Tanase, capitanul lui FCSB, jucatorul din ultimul timp utilizat pe aceasta pozitie, azi doar inter.FCSB va avea in formula de start asadar 5 jucatori super ofensivi: Tanase, Olaru, Morutan, Man, Coman.Dar iata mai jos echipele de start:Rezerve: Straton, Kilyen, Rauta, Lazar, D. Popa, Bani, Mihaiu.Antrenor: Dusan Uhrin.Rezerve: Vlad, Nedelcu, Gnohere, Momcilovic, Vina, Oaida, Popa.Antrenor: Bogdan Vintila.FCSB este pe locul 3 in Liga 1 si cu un succes duminica urca un loc si vine la doar 3 puncte in spatele rivalei CFR. Dinamo s-a obisnuit deja cu gandul ca va evolua in aceasta stagiune in play-out.Meciul poate fi urmarit in format LIVE text pe linkul de mai jos:Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.