Anunt neasteptat facut de LPF: Meciurile din Liga 1 s-ar putea juca in... Turcia!

1. Prezentare a concluziilor dupa discutiile purtate de LPF cu reprezentantii institutiilor implicate direct in aprobarea procesului de reluare a activitatii de pregatire fizica a jucatorilor, in vederea reluarii campionatului, editia 2019 - 2020.2. Situatia in care se gasesc cluburile, in eventualitatea reluarii procesului de pregatire fizica a jucatorilor.3. Dialogul privind procesul de licentiere a cluburilor membre ale LPF, ca urmare a datelor transmise de fiecare club in parte.4. Raporturile juridice dintre cluburi si jucatori.5. Competitia E-Liga 1 (FIFA 2020).6. Concluzii, ca urmare a comunicarii reprezentantilor LPF cu ligiile profesioniste de fotbal din alte tari.Justin Stefan, secretarul general al LPF, a informat si despre discutiile avute in ultima vreme cu ministrul Tineretului si Sporturilor, Ionut Stroe, privind viitorul activitatii in Liga 1, precum si despre alte actiuni intreprinse de LPF in ultimele zile.Totodata, Robert Pongracz, vicepresedintele LPF, a insistat asupra situatiilor de fapt si a calendarelor celorlalte ligi europene in vederea reluarii activitatii competitionale, precum si asupra importantei si implicarii cluburilor in programul E-Liga 1 (FIFA 2020).S-a discutat despre planul de pregatire a reluarii sezonului, care nevoie de 11 date de calendar pentru a fi incheiat (opt pentru play-off si trei de Cupa Romaniei) cu propunerea ca, eventual,Urmeaza ca aceasta propunere sa fie analizata din punct de vedere juridic fiind nevoie in acest sens atat de acceptul FIFA, cat si de cel al UEFA. Pe aceasta tema, Liga Profesionista a solicitat FRF deschiderea unui dialog cu cele doua foruri pentru a vedea daca acest lucru este posibil. Evident, prima optiune a LPF este aceea de a incerca sa incheie sezonul in Romania, varianta Antalya ramanand un plan de avarie.S-a reiterat ideea ca toate eforturile sa se faca totusi pentru ca sezonul sa se reia la inceputul lunii iunie, precedat fiind de cel putin trei saptamani de antrenamente, imediat ce stare de urgenta din tara noastra va fi ridicata.Tot miercuri, 22 aprilie, Justin Stefan, secretarul general LPF, a fost invitat la video-conferinta organizata de Federatia Romana de Fotbal.