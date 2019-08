Atacantul misterios dorit de FCSB, umilit de un alt club din Liga 1

Ziare.

Potrivit celor de la gsp.ro , Gikiewicz, un varf in varsta de 31 de ani cu o cariera deloc impresionanta, a fost in aceasta vara aproape de un transfer la Gaz Metan Medias.La finalul lunii iunie, jucatorul a primit un contract pe doi ani din partea gruparii ardelene, mutarea fiind intermediata de agentul Andrei Balmos. Contractul nu avea semnaturile celor din club, insa fusese intocmit si trimis de avocatul Valentin Iordanescu, varul antrenorului Gazului, Edward Iordanescu."Contractul oferit de club nu avea nevoie de semnaturi. Jucatorul a acceptat pe mail, deci - conform legilor FIFA si legilor elvetiene - contractul devenea valid. Comunicarea si oferta au fost trimise de Valentin Iordanescu. Metadata din documente arata clar ca actele erau trimise de el", a declarat avocatul jucatorului, bulgarul Gheorghi Gradev, pentru sursa citata.Dupa ce a semnat contractul si l-a retrimis, polonezul n-a mai auzit nimic de la Medias, asa ca a decis sa vina de unul singur in Romania. A mers la sediul clubului inscris in documente si a constatat ca birourile Gazului sunt in alta parte, iar cand a ajuns la baza de pregatire a echipei i s-a spus ca nu are niciun contract cu Mediasul."Jucatorul s-a lovit de o situatie penibila. A ajuns la Medias, la baza, dar acolo cei de la club au spus ca el nu are de fapt niciun contract cu Gaz Metan si ca nu are ce cauta acolo. L-am contactat pe Valentin Iordanescu, dar el a spus ca oferta primita de jucator in numele clubului era falsa. A insinuat ca a fost intocmita de impresarul Andrei Balmos. E o minciuna intrucat avem dovezi clare privind comunicarea ofertei chiar de catre Iordanescu. In plus, contractul oferit lui Lukasz este identic-identic cu cele semnate de jucatorii straini de la Gaz Metan", a mai spus avocatul jucatorului.In continuare, Gikiewicz a denuntat contractul cu Medias la FIFA si a solicitat despagubiri din partea forului mondial, iar intre timp a aparut oportunitatea de a juca la FCSB.Numai ca prezentarea oficiala intarzie deoarece agentul Balmos sustine ca are un contract de reprezentare exclusiva pentru Romania semnat cu fotbalistul si ca acesta nu poate semna fara ca el sa fie intermediar.Scandalul purtat pana acum in culise il tine departe pe Gikiewicz de FCSB si sunt sanse ca mutarea sa pice daca incertitudinea va continua o perioada mai lunga.