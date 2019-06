Liga 1: Hermannstadt castiga la Cluj in prima mansa a barajului de mentinere

Ziare.

Cele doua goluri au fost marcate in ultimele 10 minute, 80 si 81, de catre Petrescu si Tsomou.Petrisor Petrescu a marcat un gol splendid de la circa 25-30 de metri, sut perfect la coltul lung, profitand, ce e drept, si de o slaba pozitionare a portarului Bozoanca.Peste un minut, clujenii au facut o gafa uluitoare in aparare, Bozoanca si fundasul Ursu neintelegandu-se total si realizand o faza de cascadorii rasului, care l-a facut pe Tsoumou sa marcheze cu poarta aproape goala.Chiar daca atmosfera a fost una foarte frumoasa, cu peste 25000 de fani prezenti pe Cluj Arena, baietii lui Lobont au jucat fricos, economicos, au incercat sa tina pana la urma de acel 0-0 aflat pe tabela in minutul 80 si fotbalul i-a pedepsit.Returul are loc pe 12 iunie, miercuri, iar sansele ca U Cluj sa intoarca scorul sunt aproape nule.Mai trebuie amintit ca in prelungirile partidei au avut loc incidente destul de grave, dupa ce un suporter al gazdelor a intrat pe gazon. Fotbalistii clujeni au incercat apoi sa il scoata din mainile stewarzilor, moment in care si alti fani ai gazdelor au patruns pe pista de atletism.Jandarmii au ripostat cu gaze lacrimogene iar ultrasii au aruncat catre acestia cu scaune din tribune. Un jandarm a fost lovit la cap cu prilejul acestor "manifestari" si a fost urcat in ambulanta cu rani la cap, starea lui fiind una stabila.Min.90: A intrat un suporter pe teren, meciul s-a oprit..e putina confuzie acum pe teren.Min.85: Ultima schimbare la Sibiu, iese Dumitriu si intra Moreira.Min.83: Intra Coman in locul lui Ursu, Ursu e scos dupa aceasta gafa care o poate costa ramanerea in Liga II pe Cluj..INFO: Peste 25000 de fani prezenti la meci.Min.78: Axente ii ia locul lui Greu la U Cluj.Min.74: Acsinte intra in locul lui Popovici la Sibiu.Min.72: Prima schimbare si la gazde, iese Berci si intra Taub.Min.65: Prima schimbare a meciului vine la Sibiu, Antonov intra in locul lui Lendrici.Min.64: Galben pentru Greu de la Cluj.Min.60: Dumitriu scoate o lovitura libera in apropierea careului. Sibiul incepe sa domine partida.Min.56: Lendrici vede galben, din partea oaspetilor.Min.55: Prime 10 minute fara mari evenimente petrecute la Cluj.Min.37: Dur Bozoanca are o iesire total hazardata, dar pana la urma Cordos ii repara eroarea..cu mari emotii!Min.36: Dalbea vede si el un galben, de la sibieni.Min.35: Parvulescu ia si el galben din partea gazdelor.Min.25: Dorin Goga ia o actiune pe cont propriu si il intrebuinteaza pe Cabuz.Min.23: Intrare dura a lui Cordos la Tsoumou, dar scapa de galben fundasul gazdelor.Min.20: Prim cartonas galben pe care il vede Coman de la Cluj.INFO: Prim sfert de ora cu multe greseli de ambele parti.Min.12: Centrare periculoasa Parvulescu de pe flancul stang, mingea pana la urma iese in tusa.Min.10: Sergiu Popovici de la oaspeti ii paseaza lui Tsoumou in careul de sase metri, dar atacantul lui Hermannstadt da pe langa minge..uluitor..Min.6: Inceput prudent al ambelor formatii, nu risca nimeni pana acum.17.59: Atmosfera e una superba, peste 15.000 de fani sunt pe Cluj Arena, vremea e insorita, perfecta pentru fotbal.Echipele de start:Antrenor: Bogdan Lobont.Antrenor: Vasile Miriuta.U Cluj a terminat pe 3 in Liga II, sub Academica Clinceni si Chindia Targoviste, castigand duelul direct cu Petrolul Ploiesti pentru locul de baraj, acolo unde da piept cu locul 12 din L1, Sibiul, care a castigat in ultima etapa in minutul 95 jocul cu Dunarea Calarasi, ajungand dramatic in acest meci de baraj.Partida are loc in dubla mansa, 9 si 12 iunie, cu returul acasa la sibieni.Formatia clujeana a avut cel mai bun atac din esalonul secund, cu 85 de reusite, si a doua defensiva, cu 26 de goluri incasate.Doar 9 goluri au marcat in play-out elevii lui Miriuta.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.