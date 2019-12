Botosaniul poate da marea lovitura in iarna: Oferte "cu banii pe masa" pentru 4 jucatori!

Ziare.

Desi spune ca nu se pune problema sa ii vanda pe toti, omul de afaceri Valeriu Iftime nu ascunde faptul ca formatii de peste hotare se intereseaza de fotbalistii sai si ca aceste echipe sunt gata sa ofere sume serioase."In momentul asta, singura discutie cumva asumata este doar plecarea lui Miron, dar si el daca are oferta buna. Daca nu, nu. El nu are oferta acum clara din Romania. Are oferta din afara, dar sunt doar discutii, oferte de genul:Nici nu am insistat foarte mult, ca si asa i-am stricat capul lui Miron si joaca prost in ultimele doua meciuri. El trebuie sa se gandeasca la Botosani, ca sa poata sa isi faca treaba mai departe.Am oferte pentru sase fotbalisti. Askovski, cu banii pe masa, Ofosu, cu banii pe masa, Chindris, cu banii doar pe masa, Harut, cu banii de 3 ori pe masa. Sunt 4 oferte care maine dau banii pe masa. Rodrigues, banii pe masa, Papa, banii pe masa! Askovski afara, Chindris afara, Ofosu afara, Papa afara, 5 oferte afara, doar Harut are din Romania. Ii tin, bineinteles, depinde si cum...", a spus Iftime la Telekomsport.Ramane de vazut daca patronul Botosaniului va rata sansa de a incasa sume serioase in aceasta iarna si daca va prefera sa ii tina pe jucatori la echipa pana in vara.M.D.