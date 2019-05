Buget impresionant pentru Clinceni in Liga 1: Primarul pune la bataie 2,5 milioane de euro!

Ziare.

com

Daca in acest campionat , in care a dominat divizia secunda, echipa ilfoveana s-a bazat pe un buget "de criza", de numai 400 de mii de euro, lucrurile se vor schimba in Liga 1, dupa cum anunta chiar primarul Adrian Budeanu."Am venit cu bugetul cel mai mic, 400.000 de euro, si am demonstrat ca se poate sa reusesti in fotbalul romanesc cu un astfel de buget. Am concurat cu Petrolul, cu U Cluj , dar am avut determinare si un grup foarte bun, cu jucatori care vor face performanta in fotbalul romanesc. Bugetul pentru anul viitor va fi undeva la 2,5 milioane de euro", a spus edilul pentru gsp.ro Primarul nu a explicat de unde vor veni banii, in conditiile in care drepturile TV vor acoperi mai putin de jumatate din suma anuntata de el.Potrivit lui Gigi Becali , patronul FCSB , Academica Clinceni exista doar pentru ca el a investit bani acolo si ramane de vazut ce se va intampla in aceasta vara.Becali sustine ca va notifica FRF cu privire la banii investiti in Clinceni si ca le va cere ilfovenilor sa ii inapoieze totul pentru ca FCSB sa nu aiba probleme.