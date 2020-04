Cand se va relua Liga 1: Anuntul facut de presedintele FRF

Ziare.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal dezvaluie ca, in acest moment, sunt luate in calcul trei variante."In momentul de fata lucram pe mai multe scenarii de reluare graduala a competitiei: 27 mai, 3 iunie sau 13 iunie", a spus Razvan Burleanu intr-o interventie avuta la ProX."Daca vom incepe pe 27 mai, vom putea comunica echipele participante in cupele europene, la UEFA, pe 28 iunie. Daca vom putea sa incepe pe 13 iunie, vom putea sa comunicam echipele pe 15 iulie. In momentul de fata, termenul limita pe care-l avem comunicat dinspre UEFA este 30 iunie, vom vedea ce se va modifica", a adaugat seful FRF.Liga 1 a fost intrerupta luna trecuta din cauza pandemiei de coronavirus.Au mai ramas de disputat 8 etape din play-off si 12 din play-out.I.G.