Capitolul la care Liga 1 ocupa primul loc in Europa

58,2% dintre jucatorii legitimati la cluburi din Liga I s-au transferat in anul 2019. Campionatul Romaniei este urmat de cele Ciprului (55,3%), Turciei (54,1%), Portugaliei (52,7%) si Serbiei (52%).La polul opus se afla campionatele Angliei (27%), Germaniei (30,8%) si Danemarcei (31,3%).Toate tarile unde fotbalistii transferati in 2019 alcatuiesc majoritatea lotului sunt situate in Europa de Est (Romania, Serbia si Bulgaria) si Europa de Sud (Cipru, Turcia, Portugalia, Israel si Grecia), mentioneaza CIES. In schimb, majoritatea tarilor care au putini jucatori recrutati in acest an sunt din Europa de Vest si de Nord, ceea ce arata abordari culturale diferite in ce priveste managementul lotului si piata de transferuri.In alta ordine de idei, procentul jucatorilor straini din Liga I este de 37,6%.Cei mai numerosi stranieri sunt in campionatul Ciprului (66,8%), care este urmat de cel al Portugaliei (63,6%), al Turciei (62,4%), al Italiei (58%) si al Angliei (57,9%).Cei mai putini stranieri se intalnesc in campionatele din Serbia (14,8%), Ucraina (23,2%), Israel (25,2%), Cehia (25,3%) si Norvegia (27,4%).Numarul fotbalistilor straini din campionatele europene este in crestere pentru al cincilea an consecutiv, procentul fiind acum de 41,8%, dupa ce in urma cu zece ani era de numai 34,7%.Media de varsta a fotbalistilor din Liga I este de 26,09 ani.Cea mai scazuta medie de varsta se intalneste in campionatele Slovaciei (24,31 ani), Olandei (24,54 ani) si Sloveniei (24,57 ani), iar cea mai ridicata, in cele din Turcia (28 ani ani), Cipru (27,41 ani) si Ungaria (27,01 ani).Pe 1 octombrie 2019, media de varsta in campionatele analizate a fost de 26,07 ani, fata de 25,90 ani in 2009.In Liga I, procentul jucatorilor formati la clubul la care evolueaza in prezent este de 16,15%.Cei mai putini fotbalisti formati la club sunt in Turcia (8,7%), Italia (8,9%) si Portugalia (9,1%). Pe primele locuri la acest capitol sunt Danemarca (27,4%), Slovenia (27%) si Norvegia (26,1%).