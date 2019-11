Care e cel mai mare salariu la echipa cu cel mai mic buget din Liga 1: "Suntem sub Hagi"

Ziare.

Conform acestuia, nu exista niciun jucator la echipa care sa ajunga sa incaseze lunar 5.000 de euro!"Nu stiu ce buget avem. Sunt calculele conducerii, cu drepturile din televiziune si cu ce au mai fost. Nu avem niste salarii mari, suntem sub Hagi. Nu ajunge niciun salariu la 5000 de euro in momentul de fata", a dezvaluit antrenorul Ilie Poenaru intr-o interventie la ProX "E posibil ca acum in iarna prin anumite sponsorizari sa ridicam putin plafonul salarial, pentru ca mai avem nevoie de intarirea lotului ca sa evitam retrogadarea. In momentul de fata stam destul de rau si numeric", a adaugat acesta.Academica Clinceni a promovat anul acesta, in premiera, in Liga 1.13 (penultimul) e locul ocupat in clasamentul Ligii 1 de ilfoveni, dupa 15 etape jucate, in care au strans doar 11 puncte.