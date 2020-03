CFR Cluj ar putea fi declarata campioana

Ziare.

Juristul si secretarul general al LPF, Justin Stefan, dezvaluie ca exista varianta prin care gruparea din Gruia poate fi declarata campioana daca Liga 1 nu se va mai relua din cauza pandemiei de coronavirus."Pe 17 martie va fi o videoconferinta intre UEFA si reprezentantii federatiilor, urmeaza sa fie analizata situatia si sa se ia decizii. E clar ca e nevoie de o corelare cu forul european pentru ca exista termene limita unde trebuie anuntate participantele din cupele europene. Nu cred ca se va decide intr-o comisie cine va merge in cupele europene. Exista mai multe scenarii:, fie sa se defineaza anumite faze de tip play-off / play-out care sa stabileasca participantele in Europa si retrogradatele. Vrem sa terminam campionatul", a spus Justin Stefan pentru Sport.ro "Daca se intind lucrurile pana la final de aprilie, inceput de mai, vom juca toate meciurile in timp util, chiar daca jucam sambata-duminica, apoi miercuri-joi. Sunt multi jucatori straini care vor sa plece din tara, in acest moment nu avem cunostinta de niciun caz in Liga 1. I-am rugat pe medicii echipelor din Liga 1 sa ne tina la curent daca apare vreun caz", a completat acesta.Vezi si: Scenariul negru prezentat de Dumitru Dragomir: Ce s-ar putea intampla cu Liga 1 In acest moment, in clasamentul play-off-ului Ligii 1, CFR Cluj ocupa prima pozitie, cu 30 de puncte, fiind urmata de FCSB si Craiova, cu cate 26 de puncte.In play-out, locurile care duc in Liga a 2-a sunt ocupate de Chindia Targoviste si FC Voluntari.