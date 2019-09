CFR Cluj, noua lidera solitara din Liga 1, dupa o victorie clara cu Gaz Metan

Ziare.

CFR este acum lidera solitara in Liga 1, cu 24 de puncte, trei peste Viitorul , care are meci luni seara in marele derbi cu Universitatea Craiova Golurile ardelenilor au fost marcate de Vinicius, Boli si Omrani, in minutele 21, 42 si 56.Deac a fost coautor la primele doua reusite, ale lui Vinicius si Boli, iar Omrani, intrat chiar inainte de pauza in locul lui Traore, a reusit sa marcheze la putin timp dupa reluare, cu un sut spectaculos din plin careu.De remarcat si ca antrenorul oaspetilor, Edi Iordanescu a fost eliminat de catre arbitrul central Istvan Kovacs. Totul s-a intamplat la pauza, la cabine, dupa ce antrenorul mediesenilor a fost avertizat cu un cartonas galben in prima parte.La vestiare, fostul stelist nu s-a calmat, asa ca Kovacs a luat decizia de a-l trimite in tribune. Este a doua eliminare din acest sezon pentru Iordanescu dupa cea din partida cu Chindia.Cu 24 de puncte, CFR are trei puncte peste Viitorul, care va evolua luni cu CSU Craiova.Gaz Metan are 18 puncte si ramane pe 4 in Liga 1.Echipele de start:Rezerve: Rus, Susic, Pascanu, Culio, Golofca, Pereira, Omrani.Antrenor: Dan Petrescu Rezerve: Ricardo Batista, Costea, Trif, Rosu, Chamed, Draghici, Romeo.Antrenor: Edward Iordanescu.Arbitru: Istvan Kovacs.