Craiova castiga cu mari emotii la primul meci dupa revenirea lui Piturca

Stiinta a castigat cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind inscris cu patru minute inainte de final.Cu fostul selectioner in tribuna oficiala si cu Papura in continuare pe banca tehnica, formatia din Banie s-a vazut condusa inca din minutul 16, cand Capaana i-a pasat ideal lui Ebralidze, iar acesta a indeplinit o simpla formalitate.Oltenii au reusit sa egaleze in debutul partii secunde, Mihaila aparand excelent in careul mic advers si reluand in plasa balonul centrat bine de Barbut.Lucrurile s-au complicat si mai mult pentru gazde in minutul 55, cand Tira a fost eliminat pentru cumul de cartonase, pentru ca zece minute mai tarziu Cicaldau sa iroseasca incredibil un penalti.Pana la urma, golul izbavitor a venit de la Roman, acesta reluand in plasa cu capul un balon centrat de Cicaldau.Craiova castiga cu mari emotii, insa noul manager general al clubului, Victor Piturca, debuteaza astfel cu o victorie in Liga 1 Voluntari: Rimniceanu - Ricardinho, Lopez, I. Balaur, Kocic - Capatina, Gorobsov, I. Gheorghe - I. Costin, Tira, EbralidzeRezerve: Mitrev, A. Vlad, Arams, Harrer, Bortoneanu, G. Deac, D. BenzarAntrenor: Cristiano Bergodi Craiova: Pigliacelli - Martic, Balasa, Acka, Bancu - Ivanov, Qaka, Cicaldau - Barbut, Markovic, MihailaRezerve: I. Popescu, Ferreira, Mateiu, V. Constantin, A. Ionita II, Vatajelu, M. Roman IIAntrenor: Corneliu PapuraM.D.