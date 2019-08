Liga 1: Craiova castiga cu mari emotii la Voluntari

Ziare.

Stiinta a castigat cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind inscris cu patru minute inainte de final.Cu fostul selectioner, Victor Piturca , in tribuna oficiala, formatia din Banie s-a vazut condusa inca din minutul 16, cand Capaana i-a pasat ideal lui Ebralidze, iar acesta a indeplinit o simpla formalitate.Oltenii au reusit sa egaleze in debutul partii secunde, Mihaila aparand excelent in careul mic advers si reluand in plasa balonul centrat bine de Barbut.Lucrurile s-au complicat si mai mult pentru gazde in minutul 55, cand Tira a fost eliminat pentru cumul de cartonase, pentru ca zece minute mai tarziu Cicaldau sa iroseasca incredibil un penalti.Pana la urma, golul izbavitor a venit de la Roman, acesta reluand in plasa cu capul un balon centrat de Cicaldau.Craiova castiga cu mari emotii la marginea Bucurestiului, insa isi trece in cont cele trei puncte si viseaza sa se implice in lupta pentru titlu.Voluntari: Rimniceanu - Ricardinho, Lopez, I. Balaur, Kocic - Capatina, Gorobsov, I. Gheorghe - I. Costin, Tira, EbralidzeRezerve: Mitrev, A. Vlad, Arams, Harrer, Bortoneanu, G. Deac, D. BenzarAntrenor: Cristiano Bergodi Craiova: Pigliacelli - Martic, Balasa, Acka, Bancu - Ivanov, Qaka, Cicaldau - Barbut, Markovic, MihailaRezerve: I. Popescu, Ferreira, Mateiu, V. Constantin, A. Ionita II, Vatajelu, M. Roman IIAntrenor: Corneliu PapuraM.D.