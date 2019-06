Craiova vrea titlul in Liga 1: Buget impresionant pentru echipa din Banie in sezonul urmator

Ziare.

Pentru a deveni in sfarsit campioni ai Romaniei, oltenii pun la bataie un buget impresionant, dupa cum a anuntat chiar directorul de imagine al clubului, Gica Craioveanu.Fostul international spune ca Stiinta va avea un buget de 10 milioane de euro, ce va putea fi chiar suplimentat in caz de nevoie."Eu cred ca o sa avem un buget in jur de 8-10 milioane de euro. E un buget, cred eu, destul de bun, iar daca va fi nevoie cred ca se vor mai baga bani in cont", a spus Gica Craioveanu la Telekomsport Craiova a terminat pe locul 4 editia trecuta a Ligii 1 si a prins cupele europene in extremis, doar pentru ca ocupanta pozitiei a treia, FC Viitorul , a castigat Cupa Romaniei