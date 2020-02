Cum arata calculele complete pentru calificarea in play-off-ul Ligii 1. Patru echipe se bat pentru ultimele trei locuri si toate pot termina la egalitate la final

Ziare.

com

Trebuie spus de la inceput ca dupa primele rezultate ale acestei etape cu numarul 25, penultima din sezon, trei formatii au bifat deja calificarea in play-off, e vorba de CFR Cluj cu 49 de puncte, CSU Craiova cu 46 (primele doua calificate deja oricum mai demult) si de FCSB cu 43, stelistii bifand calificarea matematica de vineri, dupa egalul celor de la Viitorul cu CFR, scor 0-0.Pentru celelalte 3 locuri ramase se bat 4 echipe si iata cum arata in acest moment clasamentul:4. Astra 40 de puncte - 24 de meciuri5. Gaz Metan Medias 40 de puncte - 25 de meciuri6. Viitorul 39 de puncte - 25 de meciuri7. FC Botosani 39 de puncte - 24 de meciuriSambata, Gaz Metan s-a impus dramatic la Clinceni cu 3-2, acumuland 40 de puncte iar acum elevii lui Edi Iordanescu depind numai de ei pentru a ajunge in play-off. Gazul are nevoie de o victorie in ultima etapa cu Dinamo pentru a se califica matematic in top 6, indiferent de ce mai fac rivalele.In plus, Mediasul poate prinde play-off-ul si cu o infrangere, insa numai daca Viitorul si FC Botosani nu mai fac niciun punct in partidele ramase, 2 pentru moldavi, una pentru trupa lui Gica Hagi E important de reamintit faptul ca Astra Giurgiu a pierdut 3 puncte la TAS, puncte prin care acum ar fi fost deja calificata. Giurgiuvenii au nevoie de 3 puncte in ultimele 2 partide ramase, in deplasare la Sibiu si cu Sepsi acasa si merg in play-off, avand in vedere ca au rezultate mai bune directe cu Medias, daca ar termina la egalitate de puncte cu acestia.Viitorul nu mai depinde de ea, chiar daca invinge in ultima etapa Clinceniul. Daca Medias invinge Dinamo, Viitorul va evolua in premiera pentru club in play-out.In fine, FC Botosani are si ea nevoie de 3 puncte, in partidele cu Sepsi in deplasare si Poli Iasi acasa. S-ar fi putut califica miraculos si cu 2 infrangeri, dar pentru aceasta Mediasul trebuia sa faca maxim doua puncte din jocurile cu Clinceni si Dinamo.Exista si posibilitatea, foarte mica totusi, ca toate aceste 4 formatii sa incheie la egalitate de puncte, 40. Se va face atunci un clasament in 4, iar ultima ar fi eliminata. Cum ar arata acest clasament:Viitorul 5 puncteUltima etapa din sezonul regular are loc saptamana viitoare, iar toata desfasurarea evenimentelor va fi, asa cum v-am obisnuit, LIVE text, faza cu faza, pe Ziare.com.Pana atunci insa, duminica are loc marele derbi al fotbalului romanesc, Dinamo - FCSB, LIVE de la ora 20 de pe Arena Nationala din Bucuresti.Citeste si: