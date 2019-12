Cum arata cotele pentru castigatoarea Ligii 1: Dinamo are o cota uriasa

Ziare.

Campioana din sezonul trecut, CFR Cluj, e vazuta favorita la triumf si in acest sezon, avand cota 1.90.Locul doi in opinia bookmakerilor ii revine lui FCSB, in timp ce ultimul loc de pe podium e ocupat de Astra Giurgiu.Dinamo, nesigura nici de prezenta in play-off, are o cota uriasa pentru castigarea titlului.1. CFR Cluj 1.902. FCSB 3.003. Astra Giurgiu 10.004. U Craiova 15.005. Viitorul 25.006. Gaz Metan 150.007. FC Botosani 200.008. Dinamo 300.009. Sepsi 500.00Primul loc in clasamentul Ligii 1 e ocupat de CFR Cluj, cu 44 de puncte, urmata de Astra Giurgiu, cu 40 de puncte, si FCSB, cu 39 de puncte, dar un meci mai putin disputat.Dinamo se afla pe pozitia a 9-a, cu 28 de puncte, la 7 puncte distanta de ultimul loc ce asigura prezenta in play-off.I.G.