Cum arata echipa ideala a ultimilor 10 ani in Liga 1, dupa o ancheta facuta de LPF

Sondajul a avut loc pe pagina de Facebook a LPF , cu sprijinul fanilor, pe durata a 14 zile. FCSB, echipa care a castigat 3 titluri in ultimii 10 ani, in 2013, 2014 si 2015, are 7 jucatori in acest prim 11:Si CFR Cluj are tot 3 titluri de campioana in aceasta perioada, in 2012, 2018 si 2019, iar de la ardeleni au fost alesi in aceasta echipa tip:a fost si el ales in aceasta formula, el evoluand si pentru FCSB si pentru CFR in aceasta perioada, iesind campion o data cu stelistii si de 2 ori cu trupa lui Dan Petrescu In fine,, fost jucator la FCSB si Viitorul , acum plecat in Italia la Perugia, este al 11-lea jucator al formatiei.Antrenorul ultimilor 10 ani a fost ales Laurentiu Reghecampf , cel care a condus formatia ros-albastra la cele trei titluri amintite mai sus, castigand duelul de la distanta cu Dan Petrescu.Dar iata mai jos echipa detaliata:PortarCiprian Tatarusanu (doua titluri, 119 jocuri, ales cu un procent de 70 % dintre voturi);FundasiRomario Benzar (un titlu, 198 jocuri, 54 %), Lukasz Szukala (3 titluri, 124 meciuri , 53 %), Paulo Vinicius (doua titluri, 83 jocuri, 75 %), Iasmin Latovlevici (3 titluri, 110 meciuri in ultimul deceniu, 74%);MijlocasiCiprian Deac (doua titluri, 189 de jocuri in ultimul deceniu, 67 %), Mihai Pintilii (doua titluri, 194 meciuri in ultimul deceniu, 74 %), Lucian Sanmartean (doua titluri, 153 de jocuri in ultimul deceniu, 82 %), Nicolae Stanciu (doua titluri, 137 meciuri, 70 %);AtacantiGeorge Tucudean (4 titluri, 187 meciuri, 65 de goluri , 71 %), Raul Rusescu (doua titluri, 134 meciuri, 45 de goluri in ultimul deceniu, 53 %);AntrenorLaurentiu Reghecampf (doua titluri, 154 meciuri in ultimul deceniu, 66 %).D.A.