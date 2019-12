Decizie istorica in Liga 1: Un fotbalist roman a fost suspendat pentru doi ani!

Ziare.

Atacantul Mihai Vodut, in prezent sub contract cu Chindia Targoviste, a fost suspendat pentru doi ani si amendat cu 300.000 de lei!Pedepasa vine dupa ce fosta iubita a fotbalistului a dezvaluit ca acesta paria chiar pe meciurile propriei echipe in perioada in care era sub contract cu Viitorul.La inceputul anului, dupa dezvaluirile din presa, Viitorul l-a concediat pe Vodut."In baza articolului 60, alin 5 din Regulamentul Disciplinar se sanctioneaza paratul Vodut Mihai cu masura interzicerii oricarei activitati legate de fotbal pentru 2 ani si obligarea la plata unei penalitati sportive in cuantum de 300 000 de lei. Decizia este excutorie incepand cu data pronuntatii acestei hotarari, in temeiul articolului 117, alin 2 din Regulamentul disciplinar", se arata in comunicatul Comisiei de Disciplina, potrivit Sport.ro Mihai Vodut are 25 de ani si a mai jucat in cariera sa pentru Chindia Targoviste, FC Voluntari, FC Viitorul si Beitar Ierusalim.I.G.