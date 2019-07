Declaratia etapei in Liga 1 ii apartine antrenorului celor de la FC Botosani: "Daca nu dai gol si nu iei se termina..0-0"

Ziare.

FC Botosani a trecut clar sambata de Voluntari pe teren propriu, scor 4-1, desi oaspetii incepusera bine, cu 1-0 in primele minute ale partidei, gol din penalti marcat de Laidouni.Dupa partida, Croitoru a produs rumoare la interviul pe care l-a acordat in zona mixta pentru jurnalisti, spunand ca...: "Fotbalul se joaca pe goluri . Eu am alte idei, nu alea ca sa castigi un meci nu trebuie sa iei gol. Ca daca nu dai si nu iei se termina 0-0. Principiul meu, ideile mele, e ca trebuie sa dau un gol mai mult ca adversarul", a fost reactia spumoasa a lui Croitoru dupa joc, pentru TelekomSport TV.El a fost intrebat si despre meciul din runda viitoare cu FCSB : "Bineinteles ca merg la victorie si cu FCSB. V-am zis ca la un meci sunt puse in joc 3 puncte si e normal sa mergi sa castigi. In teren nu mai exista respect. Exista razboi, munca, cine e mai bun sa castige si e si normal ca ei sa-si doreasca victoria", incheia declaratia sa pentru televiziunea mai sus citata, antrenorul moldav.Botosani are 4 puncte dupa doua etape, 2-2 cu Astra si acum 4-1 cu Voluntari fiind rezultatele formatiei patronate de Valeriu Iftime.D.A.