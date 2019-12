Demisie neasteptata in Liga 1

Ziare.

Tehnicianul in varsta de 52 de ani a prezentat si motivul acestei decizii surprinzatoare."A fost ultimul meu joc aici. Decizia era deja luata. Am avut o discutie cu cei din conducere, le-am spus ce vreau eu sa facem din ianuarie. Ei mi-au spus ca e foarte greu", a anuntat Neagoe, potrivit Digi Sport "Mi-am dorit doar ca echipa sa fie mai puternica din ianuarie, dar se pare ca nu se poate acest lucru. Cred ca am facut maxim, echipa este pe o pozitie buna in acest moment", a adaugat acesta.Eugen Neagoe preluase Hermannstadt pe 2 octombrie, dupa plecarea lui Costel Enache.10 e locul ocupat de FC Hermannstadt in clasamentul Ligii 1.