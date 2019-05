Demisii pe banda rulanta in Liga 1

Ziare.

com

Dupa ce Mihai Teja s-a despartit de FCSB, cel putin inca doua echipe din Liga 1 vor avea antrenori diferiti in sezonul care urmeaza.Flavius Stoican a anuntat, miercuri, ca nu va mai continua pe banca lui Poli Iasi."S-a terminat acest ciclu de doi ani si ma bucur ca nu am cedat la anumite rautati venite din exteriorul echipei", a spus Stoican in cadrul unei conferinte de presa.Si Liviu Ciobotariu e aproape de o demisie, fiind la un pas sa prinda un contract banos in afara.Antrenorul celor de la FC Botosani este dorit ca selectioner al nationalei Libanului.Un alt antrenor care are sanse mici de a ramane la actuala echipa este Costel Enache de la Astra. In locul sau, patronul Ioan Niculae l-ar dori pe Marius Sumudica.I.G.