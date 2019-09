Derbiul FCSB - CFR Cluj: Iata echipele de start gandite de cei doi antrenori, Bogdan Vintila si Dan Petrescu. Tanase a fost lasat pe banca

Ziare.

Partida are loc duminica de la ora 20,30, pe Arena Nationala din Bucuresti, meci LIVE pe Ziare.com. Iata mai jos formulele gandite de cei doi antrenori:Rezerve: Niga, Cr. Manea, Gnohere, Fl. Tanase, Morutan, Vina, Chorbadzhiyski.Antrenor: Bogdan Vintila.Rezerve: Fernandez, Susic, Pascanu, Bordeianu, L. Aurelio, Golofca, Rondon.Antrenor: Dan Petrescu.Surprinde asadar faptul ca Florin Tanase, decarul si fostul capitan al stelistilor, a fost lasat pe banca. Tsoumou, eroul din meciul cu Craiova, a fost recompensat cu un loc de titular dupa acea reusita. Manea, desi era anuntat titular, nu face parte din primul 11 si momentan rateaza debutul pentru FCSB, chiar in partida cu fosta sa formatie, CFR Cluj.La ardeleni, Dan Petrescu a decis sa joace cu veteranii Hoban si Culio la mijloc, alaturi de foarte tanarul Itu, jucator pentru regula Under 21. In atac, Omrani, omul decisiv pentru victoria cu Lazio, va sta alaturi de Costache, un alt tanar promitator din lotul lui CFR.In ultima partida directa, FCSB a invins cu 1-0 pe CFR Cluj, dar intr-un meci care nu mai conta, in ultima etapa a sezonului trecut.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.