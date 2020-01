Detalii despre negocierile pentru vanzarea lui Dinamo: Iata de ce vor arabii sa cumpere o echipa din Liga 1

Ziare.

com

O spune impresarul Anamaria Prodan , care afirma ca pana acum s-au facut numai pasi mici pentru ca astfel de afaceri dureaza destul de mult.De asemenea, ea a explicat si de ce vor arabii o echipa din Liga 1 , motivul fiind dat de accesul mult mai facil in cupele europene."Daca sunt pasi facuti, se fac de vreo sase luni. Mici, intr-adevar, dar ma rog la Dumnezeu ca Dinamo sa poata fi cumparat de acesti oameni. Este clar ca Ionut Negoita nu a vrut sa vanda oricui, cu toate ca a avut foarte multe variante. Probabil ca a vrut sa lase Dinamo pe mana cuiva care intr-adevar isi permite sa tina un club la nivel de Champions League sau Europa League. Ei au achizitionat Charlton in momentul in care s-au impotmolit discutiile cu Dinamo si au facut lucrul asta pe 65-67 de milioane de lire sterline. Adica este vorba de un alt nivel.Eu am explicat tuturor si am spus asa, cand dai 65 de milioane de lire si cumperi un club in Championship, este foarte greu ca acest club sa joace Champions League, este foarte greu sa faci performanta la nivel inalt. Cand cumperi Dinamo Bucuresti si faci o investitie de o mie sau doua mii fata de cat ai face in Anglia, ai sansa sa joci Europa League sau Champions League mult mai usor. Acest club, cu acesti suporteri , daca are sustinere si daca are fonduri, poate sa joace an de an in Champions League. Business-urile mari nu se fac peste noapte, batand din palme. Acesti oameni au vrut sa vada absolut totul. Eu zic ca este un pas foarte mare si nu cred ca s-a intamplat in Romania, pana in momentul asta, ca un fond de aceasta talie sa isi doreasca intr-adevar o chestie profesionista, sa cumpere un club de fotbal pentru a face performanta la nivelul cel mai inalt", a spus Anamaria Prodan la Telekomsport Presedintele grupului Abu Dhabi Business Development, Tahnoon Nimer, a anuntat recent ca este pe punctul de a prelua clubul Dinamo Bucuresti.Acesta a dezvaluit ca se poarta negocieri pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni.Postul DigiSport sustine ca Ionut Negoita a fost de acord sa renunte la Dinamo in schimbul a 40 de mii de euro, conditia pusa fiind aceea ca seicii sa investeasca 10 milioane de euro in club in perioada imediat urmatoare.Nu este clar daca in aceste 10 milioane de euro intra si achitarea datoriilor, o parte dintre ele fiind chiar la firmele lui Negoita.