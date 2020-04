Doar trei echipe din Liga 1 nu au diminuat salariile jucatorilor

Ziare.

"La Liga I mai sunt doar trei echipe care nu au umblat inca la salariile fotbalistilor. FC Botosani, dar din cate am inteles vor umbla si ei, CFR Cluj si Craiova, care a discutat insa cu jucatorii in ceea ce priveste introducerea unor acte aditionale, dar inca nu le-au aplicat. Craiova, din cat stiu, intentioneaza sa mute banii pe anii urmatori, ceea ce e bine pentru jucatori. Deci, astea trei sunt deocamdata, dar probabil ca vor ajunge si ele la intelegeri cu jucatorii in acest sens in perioada urmatoare. Dinamo a incercat o renegociere a contractelor, ca la Viitorul si FCSB, dar jucatorii nu au vrut si s-a ajuns la suspendarea contractelor pe perioada starii de urgenta. Dar probabil ca situatia se va schimba la nivel general si majoritatea vor suspenda contractele de vreme ce s-a prelungit starea de urgenta", a declarat sursa citata.La nivelul Ligii a II-a, majoritatea cluburilor au preferat sa-i treaca pe jucatori in somaj tehnic, astfel incat acestia sa primeasca de la stat venitul minim de 75% din salariul mediu brut pe economie: "La Liga a II-a aproape jumatate dintre cluburi au mers pe suspendarea contractelor pe perioada starii de urgenta si trecerea in somaj tehnic. Pentru ca toti conducatorii sunt interesati de acei 75% din salariul mediu aprobat prin ordonanta".Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta.Statul va asigura sportivilor si angajatilor din domeniu a caror activitate este afectata de criza pandemiei COVID-19 un venit minim de 75% din salariul aferent contractului individual de munca sau contractului de activitate sportiva, plafonat la nivelul a 75% din castigul salarial mediu brut pe economie, conform ordonantei Guvernului.