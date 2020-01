Doua echipe din Liga 1 si-au prezentat miercuri noii antrenori

Ziare.

Iesenii vor fi pregatiti in partea a doua a sezonului de Mircea Rednic."Puriul" a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului cu posibilitatea de prelungire pe inca un sezon, potrivit site-ului oficial al clubului.Rednic ii ia locul la Iasi lui Mihai Teja, care si-a gasit, insa, imediat echipa.Astfel, Mihai Teja a fost prezentat, miercuri, in functia de antrenor principal al celor de la FC Voluntari.La Voluntari, aflata pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, Teja ii ia locul lui Cristiano Bergodi.I.G.