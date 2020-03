Epidemia de coronavirus afecteaza si fotbalul romanesc. Partidele din Liga 1 si alte competitii sportive se vor disputa fara spectatori

Ziare.

Vor fi astfel partide care se vor disputa cu portile inchise, iar primele care au de suferit sunt cele de duminica, incepand cu marele derbi FCSB - U Craiova, care se va disputa de la ora 20.30, LIVE pe Ziare.com.De asemenea, alte meciuri care duminica se vor disputa cu portile inchise sunt: Csikszereda - Petrolul (ora 15:00), din Liga 2, dar si Chindia - Sepsi (17:30), din play-out-ul Ligii 1."Da, meciurile de fotbal se joaca fara spectatori! Se aplica regulile acestea inceapand de azi. Stim ca va produce nemultumiri. Poate va produce disconfort pentru unele persoane sau cluburi , dar am avut o discutie ampla. Sunt masuri necesare. Speram sa avem intelegerea tuturor.S-a aprobat procedura pentru suspendarea cursurilor in institutiile de invatamant. Se interzic activitatile ce includ o adunare mai mare de 1.000 de persoane. Pentru activitatile cu mai putin de 1.000 de persoane se aproba cu acordul DSP. Pana pe 31 martie intra in vigoare aceste masuri. Aceste masuri vizeaza evenimentele publice si private", a punctat duminica intr-o conferinta de presa Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Pana in prezent, Romania are inregistrati un numar de 13 persoane infectate cu coronavirus. Stirea vine intr-un context mai amplu in care se vorbeste din ce in ce mai des de amanarea a cat mai multe competitii sportive din aceasta perioada, inclusiv Campionatul European din vara, pentru a nu risca extinderea raspandirii acestui virus COVID -19.D.A.