Eugen Neagoe revine ca antrenor, la mai putin de trei luni distanta de la infarctul suferit pe banca lui Dinamo: Iata cu cine s-a inteles

Neagoe revine pentru prima oara pe banca tehnica dupa infarctul miocardic suferit la 21 iulie, in timpul meciului pe care echipa sa de la acel moment, Dinamo Bucuresti, il disputa cu Universitatea Craiova, in cadrul etapei a 2-a a Ligii I."Eugen Neagoe este de astazi noul antrenor principal al AFC Hermannstadt. Tehnicianul in varsta de 52 de ani a ocupat in trecut functia de antrenor secund la echipa nationala de fotbal a Romaniei si a antrenat ca principal printre altele pe Pandurii Tg.Jiu, Politehnica Iasi, Sepsi Sf. Gheorghe si Dinamo Bucuresti. De asemenea, Eugen Neagoe a fost un fotbalist cu 165 de meciuri jucate in prima divizie, cu peste 30 de goluri marcate ca varf de atac. Acesta are in palmares doua Cupe ale Romaniei ca jucator", se arata pe site-ul citat."Neagoe va prelua banca tehnica a AFC Hermannstadt incepand de saptamana viitoare, dupa meciul din deplasare cu Astra Giurgiu programat luni, 7 octombrie, de la ora 20:30. Intre timp, de pregatirea echipei se va ocupa antrenorul secund Eugen Beza", se mai precizeaza pe site-ul gruparii sibiene.Dupa infrangerea suferita de FC Hermannstadt, sambata, pe teren propriu, cu FC Botosani, antrenorul Costel Enache a anuntat ca va demisiona din cauza rezultatelor slabe inregistrate in ultima perioada, iar luni si-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea din Liga I. In acest moment, dupa 11 etape, FC Hermannstadt se afla pe pozitia a 12-a in clasamentul Ligii I, cu doar 11 puncte.Tehnicianul Eugen Neagoe a antrenat in cariera sa de pana acum formatiile Universitatea Craiova, Pandurii Tg. Jiu, Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi, Aris Limassol, Nea Salamis, CSM Poli Iasi, Sepsi OSK Sf. Gheorghe si FC Dinamo.