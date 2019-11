Fotbalist cunoscut din Liga 1, amendat pentru declaratii rasiste

Ziare.

De asemenea, CNCD a decis si sanctionarea clubului Universitatea Craiova cu aceeasi suma pentru atitudinea pasiva de dupa incident."Nicusor Bancu a fost sanctionat cu 10.000 lei pentru declaratii rasiste, iar clubul Universitatea Craiova tot cu 10.000 pentru atitudinea pasiva in acest caz. De asemenea, Comisia Centrala a Arbitrilor a fost avertizata sa transmita arbitrilor sa sanctioneze regulamentar de acum inainte cazurile de rasism", a afirmat Cristian Jura, secretar de stat in cadrul CNCD."Romania se aliniaza la standardele internationale in ceea ce priveste lupta impotriva rasismului si discriminarii, practic aplicam politica de zero toleranta la orice act rasist. Din pacate, clubul din Craiova nu a trimis nici macar un punct de vedere la acest caz si nici nu s-a delimitat de astfel de afirmatii", a adaugat Jura.La finalul partidei Universitatea Craiova - Viitorul Constanta, scor 3-1, disputata la 30 septembrie in cadrul etapei a 11-a a Ligii I, antrenorul secund al echipei constantene, Catalin Anghel a afirmat ca Nicusor Bancu l-a injurat pe jucatorul de culoare olandez Bradley de Nooijer, fata de care a avut si remarci rasiste.Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Nicusor Bancu, nu a negat incidentul, precizand ca nu isi aduce aminte daca a avut sau nu remarci rasiste la adresa olandezului.La 1 octombrie, Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat in urma acestui incident, solicitand puncte de vedere tuturor partilor implicate.