FRF a schimbat din nou regulamentul: Ce se intampla cu licentele pentru Liga 1

Astfel, criteriul academiilor de fotbal performante, obligatorii pentru formatiile din Liga 1 , a fost amanat cu un an.Asta inseamna ca echipele ce nu au reusit sa isi puna la punct scoli de fotbal moderne pot primi o derogare de un sezon, perioada in care pot evolua in Liga 1."Daca un club ce doreste licenta pentru Liga 1 nu va obtine minimum 60 de puncte in clasificarea academiilor va fi nevoit sa plateasca o sanctiune financiara si sa semneze un acord cu FRF prin care va primi o derogare de un an pentru intrunirea conditiilor de participare, urmand ca Federatia Romana de Fotbal sa ofere asistenta cluburilor respective pentru a indeplini toate conditiile prin dezvoltarea propriei academii.Din 2021, insa, nerealizarea baremului de 60 de puncte va conduce la neacordarea licentei de Liga 1", se arata intr-un comunicat FRF.Federatia a introdus recent in regulamentul de licentiere pentru Liga 1 criteriul academiilor de fotbal, acestea fiind evaluate anual.Daca un club din Liga 1 nu are o astfel de scoala care sa fie cat de cat performanta, el nu va putea incepe sezonul si va fi exclus din campionat